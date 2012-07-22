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Fuori produzione

GoGEARMini tablet Android™

SA3CNT16K/12

3.2

| (10) Recensioni

1 premio

Applicazioni e giochi infiniti nel palmo della tua mano

GoGear Connect è il dispositivo perfetto per l'intrattenimento in movimento. Scarica un numero infinito di applicazioni e giochi Android. Scopri l'audio ricco grazie alle cuffie a isolamento acustico con opzioni FullSound e Surround for Movies, oppure utilizza il potente altoparlante integrato.

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Audio superiore

Applicazioni e giochi infiniti nel palmo della tua mano

  • Collegamento di 3

  • da 16 GB*

Accesso a migliaia di applicazioni e giochi tramite Android Market

Accesso a migliaia di applicazioni e giochi tramite Android Market

Goditi le applicazioni fantastiche di Android Market. Basta fare clic sull'icona del tuo GoGear per collegarti ad Android Market tramite Wi-Fi e iniziare la ricerca di applicazioni pubblicate da fornitori terzi considerati attendibili. Scarica giochi, strumenti e e-book, oppure applicazioni per personalizzare il tuo GoGear, gratis o con costi molto contenuti. L'interfaccia chiara e semplice da utilizzare ti permette di sfogliare in modo intuitivo le varie applicazioni o di ordinarle in base a valutazione, categoria o popolarità. Scarica le applicazioni direttamente sul tuo GoGear e goditele immediatamente. GoGear aggiunge divertimento alla vita in viaggio.

FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3

FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

Surround per film per sentirti al centro dell'azione

Surround per film per sentirti al centro dell'azione

L'opzione surround per i film è una tecnologia audio avanzata che analizza direttamente ciascuna sorgente audio di un film o un clip musicale per ricreare una diffusione sonora naturale con elementi audio localizzati individualmente e in maniera precisa. Gli elementi audio elaborati vengono quindi inviati direttamente ad entrambe le orecchie tramite gli auricolari. Questa tecnologia ricrea uno spazio acustico naturale sulla base dei contenuti della colonna sonora. In questo modo chi ascolta si trova al centro di un'esperienza surround coinvolgente come quella ideata all'origine dal tecnico del suono per il film.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-7246464

Recensioni

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3.2

su 5

10

Recensioni

22/07/2012

España

España

muy bueno el producto

acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso

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Questa revisione è stata effettuata per GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™

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07/03/2012

Nederland

Nederland

Helemaal goed !

Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.

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Questa revisione è stata effettuata per GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™

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04/03/2012

Nederland

Nederland

Echte aanrader !

Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof

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