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Fuori produzione
SA3CNT16K/12
Applicazioni e giochi infiniti nel palmo della tua mano
GoGear Connect è il dispositivo perfetto per l'intrattenimento in movimento. Scarica un numero infinito di applicazioni e giochi Android. Scopri l'audio ricco grazie alle cuffie a isolamento acustico con opzioni FullSound e Surround for Movies, oppure utilizza il potente altoparlante integrato.
Collegamento di 3
da 16 GB*
Goditi le applicazioni fantastiche di Android Market. Basta fare clic sull'icona del tuo GoGear per collegarti ad Android Market tramite Wi-Fi e iniziare la ricerca di applicazioni pubblicate da fornitori terzi considerati attendibili. Scarica giochi, strumenti e e-book, oppure applicazioni per personalizzare il tuo GoGear, gratis o con costi molto contenuti. L'interfaccia chiara e semplice da utilizzare ti permette di sfogliare in modo intuitivo le varie applicazioni o di ordinarle in base a valutazione, categoria o popolarità. Scarica le applicazioni direttamente sul tuo GoGear e goditele immediatamente. GoGear aggiunge divertimento alla vita in viaggio.
L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.
L'opzione surround per i film è una tecnologia audio avanzata che analizza direttamente ciascuna sorgente audio di un film o un clip musicale per ricreare una diffusione sonora naturale con elementi audio localizzati individualmente e in maniera precisa. Gli elementi audio elaborati vengono quindi inviati direttamente ad entrambe le orecchie tramite gli auricolari. Questa tecnologia ricrea uno spazio acustico naturale sulla base dei contenuti della colonna sonora. In questo modo chi ascolta si trova al centro di un'esperienza surround coinvolgente come quella ideata all'origine dal tecnico del suono per il film.
Riconoscimenti
3.2
su 5
10
Recensioni
jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Sì, consiglio questo prodotto
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Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
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Questa revisione è stata effettuata per GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Sì, consiglio questo prodotto
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Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Sì, consiglio questo prodotto
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La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.
La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.
1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
Da Philips