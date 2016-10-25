ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

SmartClickaccessorio styler per la barba

RQ111/50

2.1

| (197) Recensioni

Esprimi il tuo stile

Lo styler per la barba a scatto completa il tuo rasoio elettrico SensoTouch o Arcitec di Philips per creare qualsiasi stile desideri.

Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

SP9882/36R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S5420/06R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S9531/26R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S9711/31R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S9711/32R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S9711/41R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoio elettrico Wet & Dry

S5465/18

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

S9974/63

Amplia le tue possibilità

Esprimi il tuo stile

  • Accessorio SmartClick

  • 5 impostazioni di lunghezza

Pettine per barba e baffi con 5 impostazioni di lunghezza

Pettine per barba e baffi con 5 impostazioni di lunghezza

Il pettine per barba e baffi consente di mantenere una barba perfetta fino a 5 mm.

Semplice sistema di inserimento/disinserimento a incastro

Semplice sistema di inserimento/disinserimento a incastro

Trasforma il tuo rasoio elettrico in un rifinitore in 2 semplici passaggi. 1. Estrai la testina di rasatura dal rasoio; 2. Inserisci lo styler per la barba.

Rifinitore di precisione per creare i dettagli del tuo stile

Rifinitore di precisione per creare i dettagli del tuo stile

Rimuovi semplicemente il pettine per usare il rifinitore di precisione con un'impostazione per peli da 0,5 mm.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.1

su 5

197

Recensioni

25/10/2016

France

France

Compratore verificato

parfait

apres avoir reçu un rasoir aquatouch, la tondeuse smartclick est exactement ce qu'il me fallait, 5 tailles de sabot, facile à appliquer, à utiliser, se lave facilement, prix convenable

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

09/06/2016

France

France

Compratore verificato

Très bon produit

Conforme à la description. Simple d'utilisation, fonction bien. Livraison rapide

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

14/03/2013

France

France

Excellent produit, hyper pratique

Symple d'utilisation, hyper pratique (on a plus besoin de 2 appareils avec soi pour le rasage et pour la barbe), design sympa. Petit bémol, il faudra prévoir une housse dans laquelle puissent loger le rasoir + l'embout coupe barbe.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee