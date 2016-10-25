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Fuori produzione
RQ111/50
Esprimi il tuo stile
Lo styler per la barba a scatto completa il tuo rasoio elettrico SensoTouch o Arcitec di Philips per creare qualsiasi stile desideri.
SP9882/36R1
S5420/06R1
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S5465/18
S9974/35
S9974/55
S9974/63
Accessorio SmartClick
5 impostazioni di lunghezza
Il pettine per barba e baffi consente di mantenere una barba perfetta fino a 5 mm.
Trasforma il tuo rasoio elettrico in un rifinitore in 2 semplici passaggi. 1. Estrai la testina di rasatura dal rasoio; 2. Inserisci lo styler per la barba.
Rimuovi semplicemente il pettine per usare il rifinitore di precisione con un'impostazione per peli da 0,5 mm.
2.1
su 5
197
Recensioni
Jojo83500
25/10/2016
France
Compratore verificato
parfait
apres avoir reçu un rasoir aquatouch, la tondeuse smartclick est exactement ce qu'il me fallait, 5 tailles de sabot, facile à appliquer, à utiliser, se lave facilement, prix convenable
Sì, consiglio questo prodotto
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roro1313
09/06/2016
France
Compratore verificato
Très bon produit
Conforme à la description. Simple d'utilisation, fonction bien. Livraison rapide
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gabidospi
14/03/2013
France
Excellent produit, hyper pratique
Symple d'utilisation, hyper pratique (on a plus besoin de 2 appareils avec soi pour le rasage et pour la barbe), design sympa. Petit bémol, il faudra prévoir une housse dans laquelle puissent loger le rasoir + l'embout coupe barbe.
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