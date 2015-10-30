Una rivelazione. Per lungo tempo mi sono affidato a prodotti fatti per il taglio dei capelli o di qualità scarsa poi alla fine mi sono deciso e il risultato è stato in linea con le aspettative. Regolate la lunghezza del pelo (in mm) e in poche passate avete fatto. Facile da pulire, la carica ha una durata eccellente e si ricarica in pochissimo tempo. Taglia senza incertezze e con una precisione chirurgica. Solo un consiglio: io lo avevo sottovalutato e quando la prima volta ho tagliato a 4 mm mi sono reso conto immediatamente che avevo tagliato troppo e così, invece di una veloce spuntatina ho dovuto rettificare tutto. Ci ho messo un attimo!