Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QT4005/15
Barba perfetta senza sforzi
Dona alla tua barba lo stile che più ti piace grazie al regolabarba. Massima precisione per i tagli da 0,5 mm fino a 10 mm.
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame in acciaio inossidabile
10 h di ricarica/45 min di uso cordless
Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per una barba perfetta, a soli 0,5 mm di lunghezza.
Per selezionare la lunghezza desiderata e inserire il blocco, basta girare la rotellina e potrai ottenere una barba con look di 3 giorni di 0,5 mm fino a una barba folta di 10 mm a intervalli precisi di 0,5 mm.
Le lame in acciaio autoaffilanti del regolabarba Philips 3000 rimangono sempre affilate ed efficaci come il primo giorno per offrire ogni volta una rifinitura perfetta con protezione completa.
3.6
su 5
68
Recensioni
paoloboza
30/10/2015
Italia
Efficace e preciso
Una rivelazione. Per lungo tempo mi sono affidato a prodotti fatti per il taglio dei capelli o di qualità scarsa poi alla fine mi sono deciso e il risultato è stato in linea con le aspettative. Regolate la lunghezza del pelo (in mm) e in poche passate avete fatto. Facile da pulire, la carica ha una durata eccellente e si ricarica in pochissimo tempo. Taglia senza incertezze e con una precisione chirurgica. Solo un consiglio: io lo avevo sottovalutato e quando la prima volta ho tagliato a 4 mm mi sono reso conto immediatamente che avevo tagliato troppo e così, invece di una veloce spuntatina ho dovuto rettificare tutto. Ci ho messo un attimo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba
chiry69
26/07/2013
Italia
Prodotto funzionale e preciso.
Prodotto funzionale e preciso. Costo economico ma qualità indiscussa Philips. Migliorerei la durata della batteria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Pro
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Contro
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Data di utilizzo 2022-07-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Data di utilizzo 2022-07-04