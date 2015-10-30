ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Beardtrimmer series 3000Rifinitore per peli corti e barba

QT4005/15

3.6

| (68) Recensioni

Barba perfetta senza sforzi

Dona alla tua barba lo stile che più ti piace grazie al regolabarba. Massima precisione per i tagli da 0,5 mm fino a 10 mm.

Vedi tutti i vantaggi

Il modo più semplice di occuparti della tua barba

Barba perfetta senza sforzi

  • Impostazioni di precisione da 0,5 mm

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 10 h di ricarica/45 min di uso cordless

Precisione di 0,5 mm

Precisione di 0,5 mm

Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per una barba perfetta, a soli 0,5 mm di lunghezza.

Lunghezze con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare

Lunghezze con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare

Per selezionare la lunghezza desiderata e inserire il blocco, basta girare la rotellina e potrai ottenere una barba con look di 3 giorni di 0,5 mm fino a una barba folta di 10 mm a intervalli precisi di 0,5 mm.

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

Le lame in acciaio autoaffilanti del regolabarba Philips 3000 rimangono sempre affilate ed efficaci come il primo giorno per offrire ogni volta una rifinitura perfetta con protezione completa.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.6

su 5

68

Recensioni

30/10/2015

Italia

Italia

Efficace e preciso

Una rivelazione. Per lungo tempo mi sono affidato a prodotti fatti per il taglio dei capelli o di qualità scarsa poi alla fine mi sono deciso e il risultato è stato in linea con le aspettative. Regolate la lunghezza del pelo (in mm) e in poche passate avete fatto. Facile da pulire, la carica ha una durata eccellente e si ricarica in pochissimo tempo. Taglia senza incertezze e con una precisione chirurgica. Solo un consiglio: io lo avevo sottovalutato e quando la prima volta ho tagliato a 4 mm mi sono reso conto immediatamente che avevo tagliato troppo e così, invece di una veloce spuntatina ho dovuto rettificare tutto. Ci ho messo un attimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba

26/07/2013

Italia

Italia

Prodotto funzionale e preciso.

Prodotto funzionale e preciso. Costo economico ma qualità indiscussa Philips. Migliorerei la durata della batteria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Rifinitore per peli corti e barba

04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Pro

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Contro

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Data di utilizzo 2022-07-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Data di utilizzo 2022-07-04

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee