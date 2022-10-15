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Fuori produzione
Crea il tuo stile
Esprimi il tuo stile con Philips StyleShaver. Ruotando semplicemente il prodotto, questo rasoio e styler per la barba con doppio uso mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare qualsiasi stile: effetto barba incolta, barba perfettamente in ordine e rasatura perfetta.
Intervalli di 0,5 mm
Rifinitore con rasoio doppio
75 min di uso cordless/1 h di ricarica
Rasoio a doppia lamina
Il rifinitore totalmente in metallo (da 32 mm) e il pettine con 12 impostazioni di regolazione della lunghezza ti consentono di tagliare facilmente la barba alla lunghezza desiderata. Con la rotellina di precisione, puoi selezionare esattamente la lunghezza di taglio desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in metallo dalla durata prolungata con angoli arrotondati per proteggere la pelle assicura la massima precisione del taglio.
Il nuovo rasoio con doppia lamina ti consente di raderti facilmente seguendo il tuo stile. Il rifinitore per i peli di lunghezza media raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.
Estraendo il pettine regolabile, si scopre un rifinitore in metallo a doppio taglio, con un lato a 32 mm per un look ad alta precisione e un lato a 15 mm per ottenere la massima precisione nei punti difficili da raggiungere. Le punte arrotondate assicurano un tocco delicato sulla pelle. Il gruppo lame di precisione, inoltre, offre una rasatura ottimale con risultati eccellenti per dettagli precisi o per raggiungere facilmente le zone sotto il naso o intorno alla bocca.
4.4
su 5
23
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Zargon
15/10/2022
Italia
Il top
Ho avuto diversi rasoi elettrici anche di altri marchi, ma questo è imbattibile! Corpo robusto e in metallo, comodo durante l'uso. Molto utile la testina rotante con lama più piccola, utilissima per rifinire. Con un solo prodotto si può radere a zero o creare il tuo styler di barba. Dopo anni ho acquistato lame nuove per il lato rasoio e va' che è una bomba! Ho acquistato un bodygroom ma è più indicato per il corpo, nonostante la barba la taglia in modo discreto. Peccato che non lo facciano più, ma finché durerà il mio me lo terrò stretto!
Pro
Un unico rasoio per radere e rifinire
Contro
Nessuno in particolare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Data di utilizzo 2020-10-15
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Data di utilizzo 2020-10-15
albylordd
28/10/2016
Italia
Perfetto per accorciare, rifinire e radere
Svolge egregiamente il suo dovere (non ho una barba molto folta). Lo uso per tutti e tre gli utilizzi per cui è progettato, ovvero accorciare, rifinire e radere. Il pettine distanziatore risulta molto stabile e le lame tagliano benissimo. Per rifinire basta staccare il pettine ed è possibile scegliere tra una rifinitura grossolana o una di precisione. La rasatura è davvero sorprendente, la pelle risulta liscia, anche se ovviamente non come quando si usa la lametta. Molto soddisfatto dell'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
nirvana
02/09/2015
Italia
prodotto eccellente e fantastico
dopo esser passato da un regolabarba economico ho acquistato questo prodotto e dopo soli 7 gg di utilizzo confermo che si tratta dui un prodotto eccellente. regolbarba: taglia alla misura scelta anche con poche passate (io utilizzo il 5mm) rasoio: taglia quasi come una lametta e comunque oltre ogni aspettativa. in sostanza: permette di lasciare a casa le lamette e di utilizzare un solo prodotto per radervi, regolare la barba e rifinire la barba. altri fattori positivi sono: utilizzabile sotto acqua, prodotto solido ma maneggevole, ricarica veloce, spia batteria, accessori vari....
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile