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Fuori produzione
QS6140/32
Esprimi il tuo stile
Crea lo stile che cerchi con Styleshaver. Muovendo semplicemente il polso, questo styler e regolabarba a doppia funzione mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare una barba perfettamente in ordine, un effetto barba di 3 giorni o una rasatura pulita, anche con le barbe più folte.
Pro
Il rifinitore completo Philips (da 32 mm) per peli corti e barba con 12 impostazioni di regolazione della lunghezza da 0,5 mm a 10 mm consente di ottenere facilmente la lunghezza desiderata. Girando semplicemente la rotellina, puoi selezionare la lunghezza di taglio desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in metallo dalla durata prolungata con angoli arrotondati per proteggere la pelle assicura la massima precisione del taglio.
Estraendo il pettine a lunghezza regolabile si ottiene un rifinitore di precisione con una doppia funzione. Da un lato un rifinitore ad alte prestazioni da 32 mm e dall'altro un rifinitore di precisione da 15 mm, perfetto per raggiungere zone precise, come sotto il naso e intorno alla bocca. È progettato per ottenere una rasatura perfetta, proteggendo allo stesso tempo la pelle. Inoltre, le sue dimensioni ridotte e il suo design angolato consentono di vedere facilmente le rifiniture e i ritocchi finali che si stanno eseguendo.
Il rasoio con doppia lamina consente di rimuovere facilmente i peli corti della barba e della nuca. Il rifinitore per i peli di lunghezza media, raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.
Riconoscimenti
4.2
su 5
10
Recensioni
giovanni49
22/11/2016
Italia
Compratore verificato
e' di una praticita' estrema
e' come una piuma ti accarezza il viso e lo pulisce.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6140/41 Wet & dry facial styler & shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6140/41 Wet & dry facial styler & shaver
gio64xt
16/04/2013
Italia
ottimo prodotto preciso e maneggevole.
Il prodotto é ottimo taglia molto bene la barba e la regolazione é molto precisa ottima anche la durata della carica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6140/32 rasoio e styler impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6140/32 rasoio e styler impermeabile
ninoar22
08/11/2012
Italia
ottimo prodotto lo consiglio a tutti
Un prodotto davvero efficiente e semplice da utilizzare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6140/41 Wet & dry facial styler & shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleShaver QS6140/41 Wet & dry facial styler & shaver