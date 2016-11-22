Ho acquistato questo prodotto in quanto era l'unico che abbinava rasio e regola barba. Il prodotto da me acquistato presentava un problema al motore del regolabarba che in pratica assiduamente calava di giri... il prodotto mi è stato sostituito peccato peró che anche il nuovo faccia la stessa cosa e visto il costo del prodotto é assurdo. Per il resto é pratico e la parte regolabarba é buona il rasoio incece non é il massimo irrita la pelle e non è molto efficace.