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Fuori produzione
OTT2000B/12
Ascolta di nuovo i tuoi LP
Il giradischi Original unisce il ricordo del leggendario Philips AG4131 del 1965 alla tecnologia più moderna: altoparlanti altamente efficienti, giradischi bilanciato dinamicamente, streaming in modalità wireless tramite Bluetooth e funzione di copia da USB per la registrazione di file MP3.
Bluetooth®
Piatto per dischi in vinile
Masterizzazione LP, CD, FM su USB
4 W
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
3.5
su 5
12
Recensioni
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OTT2000B Microcadena clásica
Sì, consiglio questo prodotto
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dinav
04/02/2016
België
Compratore verificato
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Sì, consiglio questo prodotto
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FRADAN
25/09/2017
España
Excelente Diseño
Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OTT2000B Microcadena clásica
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