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Fuori produzione

Sistema audio micro classico

OTT2000B/12

3.5

| (12) Recensioni

Ascolta di nuovo i tuoi LP

Il giradischi Original unisce il ricordo del leggendario Philips AG4131 del 1965 alla tecnologia più moderna: altoparlanti altamente efficienti, giradischi bilanciato dinamicamente, streaming in modalità wireless tramite Bluetooth e funzione di copia da USB per la registrazione di file MP3.

Vedi tutti i vantaggi

con il giradischi e lo streaming wireless di file musicali

Ascolta di nuovo i tuoi LP

  • Bluetooth®

  • Piatto per dischi in vinile

  • Masterizzazione LP, CD, FM su USB

  • 4 W

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Reinterpretazione contemporanea del design iconico retro

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

12

Recensioni

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

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Questa revisione è stata effettuata per OTT2000B Microcadena clásica

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04/02/2016

België

België

Compratore verificato

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

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Questa revisione è stata effettuata per OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

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25/09/2017

España

España

Excelente Diseño

Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.

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Questa revisione è stata effettuata per OTT2000B Microcadena clásica

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