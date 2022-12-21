Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
ORT7500/10
Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.
Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio ripropone gli elementi iconici della leggendaria radio Philips del 1955, nota come Philetta "254". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il pubblico per la semplicità del suo design, l'audio eccezionale e una ricezione audio nitidissima. L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare dei decenni molti modelli si sono tramutati in icone e articoli per collezionisti di pregio.
3.5
su 5
97
Recensioni
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Pro
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Contro
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ORT7500 Original radio
Data di utilizzo 2020-12-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ORT7500 Original radio
Data di utilizzo 2020-12-21
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ORT7500 Original-radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ORT7500 Original-radio
Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ORT7500 Original radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ORT7500 Original radio