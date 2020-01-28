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Fuori produzione

VisaPure MEN EssentialDispositivo per la pulizia del viso

MS5030/01

4.3

| (9) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Il metodo più avanzato per pulizia del viso maschile

Grazie all'esclusiva tecnologia DualMotion, Philips VisaPure MEN Essential pulisce il viso fino a 10 volte meglio* di una pulizia manuale e lascia la pelle pulita, liscia e radiosa.

Vedi tutti i vantaggi

Per una pelle pulita, liscia e radiosa

Il metodo più avanzato per pulizia del viso maschile

  • Pulizia avanzata del viso

  • Tecnologia DualMotion

Esclusiva tecnologia DualMotion per una pulizia avanzata

Esclusiva tecnologia DualMotion per una pulizia avanzata

L'esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione pulisce fino a 10 volte meglio* rispetto alla pulizia manuale. Mentre la vibrazione solleva delicatamente il sebo, lo sporco e le cellule morte della pelle, la rotazione elimina efficacemente le impurità.

17.000 setole rinforzate per raggiungere qualsiasi punto

17.000 setole rinforzate per raggiungere qualsiasi punto

Le 17.000 setole rinforzate, ciascuna con un diametro di 75 micron, puliscono anche quelle zone del viso che la pulizia manuale non riesce a raggiungere. Rimuovono efficacemente il sebo in eccesso, le impurità e le cellule morte della pelle, rendendola pulita e morbida.

I movimenti coordinati delle setole favoriscono la micro-circolazione

I movimenti coordinati delle setole favoriscono la micro-circolazione

I movimenti coordinati delle setole massaggiano delicatamente la pelle e aumentano la micro-circolazione sanguigna, offrendoti una piacevole esperienza di pulizia e una pelle radiosa.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

9

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

28/01/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Semplicità e praticità

È semplicissimo da usare, comodo sotto la doccia, lavabile sotto l'acqua e leggero

Pro

Facilità

Contro

Mancanza di ulteriori accessori (barba, ecc)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2018-12-28

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2018-12-28

14/05/2018

Italia

Italia

Molto valido

Molto efficiente , consigliato anche da dermatologo. Ho pelle ultrasensibile dopo trapianto Midolo osseo!

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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18/07/2017

Italia

Italia

Perfetto

Lo stavo studiando da un po' di mesi: alla fine ho approfittato della promozione presente nel sito Philips. Peccato non averlo acquistato prima, pulizia eccellente! Migliora anche l'assorbimento della crema notturna. Lo uso solo la sera, anche se consigliato mattina e sera. Dovrò provare la testina esfoliante.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alla pulizia manuale, secondo test su 30 uomini eseguiti da un'agenzia indipendente in Corea del Sud nel 2015