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Fuori produzione
Il metodo più avanzato per pulizia del viso maschile
Grazie all'esclusiva tecnologia DualMotion, Philips VisaPure MEN Essential pulisce il viso fino a 10 volte meglio* di una pulizia manuale e lascia la pelle pulita, liscia e radiosa.
Pulizia avanzata del viso
Tecnologia DualMotion
L'esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione pulisce fino a 10 volte meglio* rispetto alla pulizia manuale. Mentre la vibrazione solleva delicatamente il sebo, lo sporco e le cellule morte della pelle, la rotazione elimina efficacemente le impurità.
Le 17.000 setole rinforzate, ciascuna con un diametro di 75 micron, puliscono anche quelle zone del viso che la pulizia manuale non riesce a raggiungere. Rimuovono efficacemente il sebo in eccesso, le impurità e le cellule morte della pelle, rendendola pulita e morbida.
I movimenti coordinati delle setole massaggiano delicatamente la pelle e aumentano la micro-circolazione sanguigna, offrendoti una piacevole esperienza di pulizia e una pelle radiosa.
4.3
su 5
9
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Mark David
28/01/2020
Italia
Compratore verificato
Semplicità e praticità
È semplicissimo da usare, comodo sotto la doccia, lavabile sotto l'acqua e leggero
Pro
Facilità
Contro
Mancanza di ulteriori accessori (barba, ecc)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso
Data di utilizzo 2018-12-28
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2018-12-28
Funkpreacher
14/05/2018
Italia
Molto valido
Molto efficiente , consigliato anche da dermatologo. Ho pelle ultrasensibile dopo trapianto Midolo osseo!
Sì, consiglio questo prodotto
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Michele86
18/07/2017
Italia
Perfetto
Lo stavo studiando da un po' di mesi: alla fine ho approfittato della promozione presente nel sito Philips. Peccato non averlo acquistato prima, pulizia eccellente! Migliora anche l'assorbimento della crema notturna. Lo uso solo la sera, anche se consigliato mattina e sera. Dovrò provare la testina esfoliante.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Rispetto alla pulizia manuale, secondo test su 30 uomini eseguiti da un'agenzia indipendente in Corea del Sud nel 2015