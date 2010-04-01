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Fuori produzione

Sistema Micro Hi-Fi Classico

MCM761/12

Ossessionati dall'audio

Audio di alta qualità grazie al sistema micro Hi-Fi classico di Philips. Copia la tua musica direttamente in formato MP3 tramite USB diretta senza bisogno del PC. Altoparlanti dal design elegante con rifiniture in legno per un look classico sempre alla moda.

Vedi tutti i vantaggi

Scopri la musica in alta fedeltà

Ossessionati dall'audio

  • Tweeter a nastro

  • 150 W

Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Basta collegare il dispositivo alla porta USB del sistema Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Specifiche tecniche

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