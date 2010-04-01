Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.