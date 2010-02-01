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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
MCM700/12
Ossessionati dall'audio
Con il sistema micro Hi-Fi elegante e compatto MCM700, dotato di riproduzione tramite USB diretta, hai completa libertà di ascolto. Puoi ammirare le finiture a specchio dell'unità centrale, oppure meravigliarti del suono di qualità elevata prodotto dalle eleganti casse con finiture in legno.
MP3/WMA-CD
USB
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
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