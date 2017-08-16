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Fuori produzione
Scopri la musica in alta fedeltà
Riempi la tua casa di suoni di qualità da CD, sistemi MP3 Link e USB diretta con Philips MCM7000/12. I dome tweeter Hi-Fi offrono un audio ricco di dettagli e naturale mentre il controllo degli alti e dei bassi consente di regolare il sonoro. Look e materiali di qualità e un mobiletto in alluminio completano il dispositivo.
Dome tweeter Hi-Fi
CD, USB, FM
60 W, 4 driver Hi-Fi
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.
Il dome tweeter Hi-Fi riproduce le frequenze alte e medie in modo fedele, migliorando la nitidezza globale del suono degli altoparlanti. Grazie a un bilanciamento dei suoni armonioso e senza distorsioni per un'ampia gamma sonora, questo tweeter offre una riproduzione vocale chiara e ricca di dettagli, purezza strumentale e toni naturali, bilanciando le prestazioni audio complessive se utilizzato con dei woofer.
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4.3
su 5
14
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
rombodituono
16/08/2017
Italia
Compratore verificato
ottimo
ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
Sì, consiglio questo prodotto
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nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Sì, consiglio questo prodotto
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ibra
16/09/2011
France
Excellente qualité du son
- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Sì, consiglio questo prodotto
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