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Fuori produzione

Sistema audio micro Component

MCM302/12

3.9

| (8) Recensioni

Ossessionati dall'audio

Ascolta audio di alta qualità grazie al sistema di riproduzione musicale component micro di Philips. Riproduci la tua musica preferita su supporto portatile tramite USB diretta o MP3 Link. La funzione Digital Sound Control ottimizza le impostazioni del tuo stile musicale. Un design elegante con altoparlanti di alta qualità.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

  • 50 W

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Per informazioni su stazioni e servizi di dati

La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

8

Recensioni

2
1

24/06/2018

Deutschland

Deutschland

sehr empfehlenswert !

Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good budget product with plenty of features.

Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.

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Questa revisione è stata effettuata per MCM302 Component micro sound system

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16/10/2011

France

France

led bleue désagréable réglages à refaire à chaque allumage

Utilisé par mon fils de 11 ans dans sa chambre. Bon produit, son correct, puissance suffisante. Globalement satisfait. Mais... une led bleue reste allumée en permanence et est très génante la nuit (beaucoup trop puissante), les réglages du son (excepté le volume) ne sont pas conservés quand on éteint (comme le réglage par défaut ne convient pas, il faut tout refaire à chaque fois). Un autre petit défaut, il ne lit pas les fichiers au format international standard ouvert et libre ogg/vorbis (il faut tout convertir au format mp3 qui est moins bon). Malgré ces petits défaut, je trouve que le produit a un bon rapport qualité/prix.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM302 Microchaîne composantes

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