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Fuori produzione

Sistema di riproduzione musicale micro

MCM277/12

Ossessionati dal suono

Se sei attento alla moda e sei affascinato da innovazione e stile, questo elegante e vivace sistema musicale micro Philips con prestazioni audio dinamiche vanta un design contemporaneo, riproduzione MP3/WMA-CD e USB diretta e opzione di montaggio a parete.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono

  • installabile a parete

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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