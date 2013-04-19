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Fuori produzione
MCM233/12
Ossessionati dall'audio
Piatto e montabile a parete, l'elegante sistema musicale micro Philips MCM233/12 si adatta a qualsiasi arredamento. Ascolta la musica dei tuoi CD, o collega il tuo lettore portatile tramite USB diretta o MP3 Link per un ascolto senza confini.
20 W
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 20 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
3.7
su 5
35
Recensioni
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM233 Elegante sistema audio micro
Sì, consiglio questo prodotto
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CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM233 Élégante microchaîne
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BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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