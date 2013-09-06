ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale

Fuori produzione

Sistema musicale micro

MCM2150/12

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio ricco e potente

Ascolta tutti i tuoi brani preferiti sul lettore musicale portatile con USB diretta e ingresso audio. Questo sistema audio micro Philips riproduce anche CD MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti bass reflex per bassi più profondi e potenti.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dal suono

Audio ricco e potente

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 70 W max

Potenza massima in uscita 70 W RMS

Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

06/09/2013

Italia

Italia

prodotto con buone caratteristiche

sono pienamente soddisfatto sia del prodotto che della qualita' del servizio online

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM2150 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM2150 Sistema musicale micro

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee