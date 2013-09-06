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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Audio ricco e potente
Ascolta tutti i tuoi brani preferiti sul lettore musicale portatile con USB diretta e ingresso audio. Questo sistema audio micro Philips riproduce anche CD MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti bass reflex per bassi più profondi e potenti.
CD, CD-MP3, USB, FM
70 W max
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
filippa
06/09/2013
Italia
prodotto con buone caratteristiche
sono pienamente soddisfatto sia del prodotto che della qualita' del servizio online
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM2150 Sistema musicale micro
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