ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale

Fuori produzione

Sistema audio micro classico

MCM207/12

4

| (8) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Audio di alta qualità grazie al sistema musicale micro classico di Philips. Riproduci i tuoi brani preferiti in formato MP3/WMA tramite USB diretta o MP3 Link. Altoparlanti dal design elegante con finiture in legno per un look classico sempre alla moda.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

  • Nastro

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

0

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

8

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

18/08/2012

France

France

bon produit, mais manque de fonctions

Lorsque la microchaîne est en veille , l'horloge s’éteint . Il n'y a pas de réglage pour les aiguës et les graves ainsi que pour la balance .

Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Microchaîne classique

Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Microchaîne classique

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee