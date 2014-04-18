Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.