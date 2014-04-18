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Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Audio di alta qualità grazie al sistema musicale micro classico di Philips. Riproduci i tuoi brani preferiti in formato MP3/WMA tramite USB diretta o MP3 Link. Altoparlanti dal design elegante con finiture in legno per un look classico sempre alla moda.
Nastro
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Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
4.0
su 5
8
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Sì, consiglio questo prodotto
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xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
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coluche22
18/08/2012
France
bon produit, mais manque de fonctions
Lorsque la microchaîne est en veille , l'horloge s’éteint . Il n'y a pas de réglage pour les aiguës et les graves ainsi que pour la balance .
Questa revisione è stata effettuata per MCM207 Microchaîne classique
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