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Fuori produzione
MCM2050/12
Sistema audio per la tua casa
Ascolta musica fantastica da diverse sorgenti, come lettori MP3, CD e radio oppure dispositivi portatili mediante MP3 Link e USB diretta. Puoi montare il sistema audio micro Philips MCM2050/12 a parete oppure posizionarlo su un tavolo; si adatta a ogni tipo di interni.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 20 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
3.6
su 5
29
Recensioni
DV62
09/08/2016
Italia
Compratore verificato
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM2050 Sistema musicale micro
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GB51
25/05/2013
Italia
PRODOTTO OTTIMO
PARTICOLARI TECNICI e DI DESIGN MOLTO CURATI e il rapporto qualità-prezzo è soddisfacente.
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Gaston
31/12/2014
Suisse
Enchanté
Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.
Sì, consiglio questo prodotto
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