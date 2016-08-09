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Fuori produzione

Sistema musicale micro

MCM2050/12

3.6

| (29) Recensioni

Sistema audio per la tua casa

Ascolta musica fantastica da diverse sorgenti, come lettori MP3, CD e radio oppure dispositivi portatili mediante MP3 Link e USB diretta. Puoi montare il sistema audio micro Philips MCM2050/12 a parete oppure posizionarlo su un tavolo; si adatta a ogni tipo di interni.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Sistema audio per la tua casa

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Potenza totale in uscita 20 W RMS

Potenza totale in uscita 20 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 20 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

29

Recensioni

09/08/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM2050 Sistema musicale micro

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25/05/2013

Italia

Italia

PRODOTTO OTTIMO

PARTICOLARI TECNICI e DI DESIGN MOLTO CURATI e il rapporto qualità-prezzo è soddisfacente.

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31/12/2014

Suisse

Suisse

Enchanté

Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.

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Questa revisione è stata effettuata per MCM2050 Microchaîne

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