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Fuori produzione
MCM167/12
Ossessionati dal suono
Audio perfetto grazie al sistema di riproduzione musicale micro classico di Philips, compatto ed elegante. I tuoi brani preferiti su CD o MP3 o tramite riproduzione USB diretta sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.
10 W
Nastro
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
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