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Fuori produzione

Sistema Micro DVD classico

MCD395/12

3.8

| (8) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Se ti piace essere sempre aggiornato con le ultime novità non ti resta che acquistare l'incredibile sistema micro DVD classico 2-in-1 di Philips con funzioni di riproduzione DVD, WMA-CD e MP3-CD. Rilassati ascoltando la tua musica preferita e guardando i film che ami. L'Home Entertainment non sarà più lo stesso.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica e guardando i film

Ossessionati dall'audio

  • 100 W

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.

USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

8

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

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Questa revisione è stata effettuata per MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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30/12/2018

België

België

mooi compact en goed systeem

Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.

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13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

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