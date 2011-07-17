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Fuori produzione

Sistema micro DVD Component

MCD183/12

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Un audio sempre coinvolgente grazie al sistema micro DVD component di Philips. Con una potenza totale in uscita di 100 W RMS, il sistema di altoparlanti consente di percepire ogni singolo effetto sonoro. Dispone inoltre di USB diretta per la riproduzione di foto e musica.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica e guardando i film

Ossessionati dall'audio

  • 100 W

  • subwoofer

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.

Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCD183 Sistema micro DVD Component

Sì, consiglio questo prodotto

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