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Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Un audio sempre coinvolgente grazie al sistema micro DVD component di Philips. Con una potenza totale in uscita di 100 W RMS, il sistema di altoparlanti consente di percepire ogni singolo effetto sonoro. Dispone inoltre di USB diretta per la riproduzione di foto e musica.
100 W
subwoofer
Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.
La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.
Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCD183 Sistema micro DVD Component
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCD183 Sistema micro DVD Component