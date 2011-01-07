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Fuori produzione

Sistema micro Hi-Fi

MC235B/12

3.8

| (6) Recensioni

Stile esclusivo - Audio grandioso - Montaggio a parete

Se sei attento alla moda e sei affascinato da innovazione e stile, questo sistema MC235B fa al caso tuo. Garantisce prestazioni con audio dinamico, si presenta con un elegante design e può essere montato a parete.

Vedi tutti i vantaggi

Stile esclusivo - Audio grandioso - Montaggio a parete

  • riproduzione CD

  • installabile a parete

Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

6

Recensioni

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MC235B Micro Hi-Fi System

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25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Pro

Sleek

Contro

Blue light

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MC235B Sleek micro sound system

Data di utilizzo 2024-11-25

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2024-11-25

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MC235B Sleek micro sound system

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