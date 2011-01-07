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Fuori produzione
MC235B/12
Stile esclusivo - Audio grandioso - Montaggio a parete
Se sei attento alla moda e sei affascinato da innovazione e stile, questo sistema MC235B fa al caso tuo. Garantisce prestazioni con audio dinamico, si presenta con un elegante design e può essere montato a parete.
riproduzione CD
installabile a parete
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
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3.8
su 5
6
Recensioni
07/01/2011
Danmark
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC235B Micro Hi-Fi System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC235B Micro Hi-Fi System
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Pro
Sleek
Contro
Blue light
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC235B Sleek micro sound system
Data di utilizzo 2024-11-25
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2024-11-25
JH54
25/07/2012
United Kingdom
Compact and User-friendly, great sound
A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC235B Sleek micro sound system
Sì, consiglio questo prodotto
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