Design ultracompatto e ampia compatibilità

La nostra tecnologia più recente è estremamente semplice da installare. La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED combina la potenza della tecnologia LED con un alloggiamento ultracompatto per adattarsi a qualsiasi applicazione di illuminazione. Completamente riprogettata per eliminare il vecchio e ingombrante dissipatore e replicare la forma delle lampade alogene, questa nuova generazione di lampade H4 è facile e veloce da montare anche nei fari più stretti, offrendo agli automobilisti funzionalità senza problemi.