Luce più chiara su strada

Le nuove lampadine Philips Ultinon Pro9200 offrono la visibilità eccezionale di cui hai bisogno durante la guida. L'esclusiva selezione di LED e la meticolosa raffinatezza dei prodotti garantiscono una luminosità ineguagliabile, ben oltre lo standard minimo legale per le lampade alogene. Lo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica e della strada. Grazie alle nostre lampade potrai viaggiare in tutta sicurezza.