Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
LUM11258U92X2/10
11258U92X2
Domina la luce, sfida il buio
Affronta il buio con Philips Ultinon Pro9200, il massimo in materia di montaggio retrofit dell'illuminazione LED. Scopri la potenza dell'innovativa tecnologia LED con un aumento della luminosità fino al 400%* in più grazie una delle lampade più compatte sul mercato.
LED-HL [~H1]
Luminosità superiore
Ampia compatibilità con le flotte
Stile e sicurezza inconfondibili
Confezione da: 2
La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED combina la potenza della tecnologia LED con un alloggiamento ultracompatto per adattarsi a qualsiasi applicazione di illuminazione. Dotata di un ingombro inferiore del 30% rispetto ai modelli precedenti, per migliorare la vestibilità meccanica nei fari più stretti. Il montaggio retrofit è estremamente semplice e offre pratiche funzionalità per tutti gli amanti della guida.
Le nuove lampadine Philips Ultinon Pro9200 offrono la visibilità eccezionale di cui hai bisogno durante la guida. L'esclusiva selezione di LED e la meticolosa raffinatezza dei prodotti garantiscono una luminosità ineguagliabile, ben oltre lo standard minimo legale per le lampade alogene. Lo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica e della strada. Grazie alle nostre lampade potrai viaggiare in tutta sicurezza.
Guida in tutta sicurezza e precisione con Philips Ultinon Pro9200. Grazie al meticoloso posizionamento dei chip LED sulle nostre lampade Philips Ultinon Pro9200, la luce viene indirizzata esattamente dove serve, senza abbagliare i veicoli provenienti dalla direzione opposta. Inoltre, le nostre lampade vantano la funzione SafeBeam che produce un fascio luminoso dotato della migliore fruibilità senza abbagliamenti, per una visibilità ottimale alla guida.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Non conforme ECE, non omologata per l'utilizzo su strade pubbliche. L'utente è responsabile della conformità ai requisiti di legge applicabili nel proprio Paese.
La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.