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Garanzia di 2 anni
LUM11024X2/10
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Posizionamento preciso e facile installazione
Per installare in modo sicuro le lampade LED sul veicolo, potrebbero essere necessari adattatori specifici per il modello. Gli anelli adattatori Philips assicurano che le lampade LED Philips H7 rimangano ben fissate al veicolo.
Anelli adattatori tipo Q
Confezione da: 2 anelli adattatori
Per HL [≈H7], H7-LED
Applicabile ai veicoli da 12 V
Le lampade LED* Philips HL [H7], H7 sono adatte per la maggior parte dei modelli di auto, ma alcune potrebbero richiedere anelli adattatori per garantire un'installazione sicura. Per scoprire se sono necessari anelli adattatori aggiuntivi quando si installano fari anteriori LED sul proprio veicolo, consultare i nostri elenchi di compatibilità Philips**.
Gli anelli adattatori LED Philips sono facili da installare e garantiscono un fissaggio perfetto e sicuro delle lampade LED H7 nei fari anteriori del veicolo, dove necessario. Per ulteriori informazioni sull'installazione degli anelli adattatori, è possibile accedere al manuale dell'utente nella pagina di assistenza Philips***.
Gli anelli adattatori LED Philips sono realizzati in materiali resistenti e possono resistere alle sollecitazioni fisiche e termiche dell'uso in ambito automobilistico. Vengono testati da anni nelle condizioni più difficili per ottenere prestazioni esclusive delle nostre lampade LED* Philips HL [H7], H7.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Disponibile sul sito philips.com/LEDcompatibility-check. Tenere presente che l'approvazione per la circolazione su strada della serie Philips Ultinon Pro6000 è valida solo se viene installata con gli accessori originali Philips, dove richiesto. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo Philips.com/roadlegalLED
Per i dettagli, visita il sito Web Philips.com/AutomotiveSupport