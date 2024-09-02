Potenza concentrata: fino al 400% di luminosità in più

Padroneggia l'illuminazione su strada! Progettate con estrema precisione per alimentare la tua elettrizzante passione per la guida, le nostre lampade per fari anteriori Philips Ultinon Pro9200 offrono prestazioni impareggiabili e un'eccezionale visibilità. L'esclusiva selezione di LED e la meticolosa raffinatezza dei prodotti garantiscono una luminosità ineguagliabile, fino al 400% in più rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene. Lo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica e della strada. Grazie alle nostre lampade potrai viaggiare in tutta sicurezza.