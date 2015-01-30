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Fuori produzione

LED Inspection lampsLampada sottocofano con cavo CBL50

LPL24X1

Una visibilità migliore per lavorare meglio

La lampada sottocofano a LED Philips con emissione luminosa da 900 lumen ti offre l'illuminazione che desideri nell'area di lavoro. Grazie al montaggio telescopico regolabile, la lampada sottocofano a LED illumina qualsiasi tipo di motore o vano interno.

Vedi tutti i vantaggi

Strumento di illuminazione professionale

Una visibilità migliore per lavorare meglio

  • LED di alta qualità

  • Emissione di luce elevata da 900 lm

  • Supporto telescopico con ganci

  • Design ultrasottile

Ampio raggio luminoso: fino a 100°

Ampio raggio luminoso: fino a 100°

L'ampio raggio luminoso di 100° ti consente di concentrarti su dettagli specifici e ti offre la quantità di luce di cui hai bisogno.

Alloggiamento resistente in alluminio

Alloggiamento resistente in alluminio

Il robusto rivestimento è stato progettato per un ambiente di lavoro impegnativo ed è conforme allo standard IK07.

Montaggio flessibile estendibile da 1,2 a 1,7 metri

Montaggio flessibile estendibile da 1,2 a 1,7 metri

Montaggio flessibile estendibile da 1,2 a 1,7 metri con rivestimento morbido per proteggere la vernice del veicolo e per un facile posizionamento durante il lavoro.

Specifiche tecniche

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