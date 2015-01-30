Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
LPL24X1
Una visibilità migliore per lavorare meglio
La lampada sottocofano a LED Philips con emissione luminosa da 900 lumen ti offre l'illuminazione che desideri nell'area di lavoro. Grazie al montaggio telescopico regolabile, la lampada sottocofano a LED illumina qualsiasi tipo di motore o vano interno.
LED di alta qualità
Emissione di luce elevata da 900 lm
Supporto telescopico con ganci
Design ultrasottile
L'ampio raggio luminoso di 100° ti consente di concentrarti su dettagli specifici e ti offre la quantità di luce di cui hai bisogno.
Il robusto rivestimento è stato progettato per un ambiente di lavoro impegnativo ed è conforme allo standard IK07.
Montaggio flessibile estendibile da 1,2 a 1,7 metri con rivestimento morbido per proteggere la vernice del veicolo e per un facile posizionamento durante il lavoro.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni