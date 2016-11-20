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Garanzia di 2 anni
HRK00XM
Maggiore visibilità e sicurezza alla guida
Rispetto ad altri kit che richiedono strumenti elettrici, la nostra tecnologia avanzata offre risultati eccellenti con uno sforzo minimo e massima semplicità di utilizzo. In quattro semplici passaggi, gli utenti possono ottenere risultati professionali senza bisogno di strumenti elettrici.
Con protezione UV
Questo kit ti fornirà tutto ciò che è necessario per la pulizia dei fari dell'automobile: - 1 bottiglia di acqua per il pretrattamento (29,5 ml) - 1 bottiglia di detergente/lucido (29,5 ml) 1 bottiglia di detergente/liquido protettivo (29,5 ml) - 1 foglio di carta vetrata grana 600 (spessa) - 1 foglio di carta vetrata grana 1500 (media) - 1 foglio di carta vetrata grana 2000 (fine) - 10 salviette di carta - 1 paio di guanti (misura universale)
4.0
su 5
4
Recensioni
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
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Blanky
01/08/2016
Italia
Ottimo Fa il Suo
utilizato per pulire i fari di una clio , il risultato e stato meglio di quanto mi aspettavo , a confronto con altri prdotti che ho utilizzato questo e risultato meglio , consiglio di utilizzare un trapano ( e bisogna acquistare la carta abrasiva 1500 pezzi piu grossi quella che c'è non basta ed e scomoda ) , non e cosi semplice di come la fanno , ci vuole piu tempo , almeno 1 h , ma il risultato e garantito .
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DiegoTN
12/11/2015
Italia
FUNZIONA BENE E COSTA POCO
Ero un po' dubbioso vista la recensione precedente, ma costava poco e ho deciso di rischiare. Fari di 10 anni ingialliti e opachi. Tempo del lavoro: 1 ora e mezza (circa), non mezz'ora come indicato sul sito o come potrebbe apparire dal video promozionale. 15/20 min. per nastratura (2 fari). Pulizia iniziale del faro circa 5 min. per ogni faro. Dai 5 ai 10 min. per carteggio con ogni singola carta vetrata e per ogni faro. Pulizia finale 5 min. per faro. Applicazione del protettivo 5 min. per faro (va ripetuto 2 volte) quindi 20 min.. Consiglio di dare molta importanza al carteggio con la grana 600 e 1500. Visto che la carta vetrata si consuma e nel kit ci sono solo 3 carte vetrate (600, 1500, 2000) cercare di utilizzare sul singolo faro circa una metà della carta vetrata (piegandola) e l'altra metà sull'altro faro. Considerato che anche il prodotto migliore (in carrozzeria) non può eliminare gli effetti di oltre 300.000 km fatti (autolavaggi e brecciolino) il risultato è ottimo! I fari sono tornati completamente lucidi e trasparenti, quasi come nuovi. Eliminato tutto l'ingiallimento.
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Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
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