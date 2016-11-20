Ero un po' dubbioso vista la recensione precedente, ma costava poco e ho deciso di rischiare. Fari di 10 anni ingialliti e opachi. Tempo del lavoro: 1 ora e mezza (circa), non mezz'ora come indicato sul sito o come potrebbe apparire dal video promozionale. 15/20 min. per nastratura (2 fari). Pulizia iniziale del faro circa 5 min. per ogni faro. Dai 5 ai 10 min. per carteggio con ogni singola carta vetrata e per ogni faro. Pulizia finale 5 min. per faro. Applicazione del protettivo 5 min. per faro (va ripetuto 2 volte) quindi 20 min.. Consiglio di dare molta importanza al carteggio con la grana 600 e 1500. Visto che la carta vetrata si consuma e nel kit ci sono solo 3 carte vetrate (600, 1500, 2000) cercare di utilizzare sul singolo faro circa una metà della carta vetrata (piegandola) e l'altra metà sull'altro faro. Considerato che anche il prodotto migliore (in carrozzeria) non può eliminare gli effetti di oltre 300.000 km fatti (autolavaggi e brecciolino) il risultato è ottimo! I fari sono tornati completamente lucidi e trasparenti, quasi come nuovi. Eliminato tutto l'ingiallimento.