ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione

Restoration KitKit di ripristino dei fari

HRK00XM

4

| (4) Recensioni

Maggiore visibilità e sicurezza alla guida

Rispetto ad altri kit che richiedono strumenti elettrici, la nostra tecnologia avanzata offre risultati eccellenti con uno sforzo minimo e massima semplicità di utilizzo. In quattro semplici passaggi, gli utenti possono ottenere risultati professionali senza bisogno di strumenti elettrici.

Vedi tutti i vantaggi

Con protezione UV

Maggiore visibilità e sicurezza alla guida

  • Con protezione UV

Pulisce entrambi i fari

Questo kit ti fornirà tutto ciò che è necessario per la pulizia dei fari dell'automobile: - 1 bottiglia di acqua per il pretrattamento (29,5 ml) - 1 bottiglia di detergente/lucido (29,5 ml) 1 bottiglia di detergente/liquido protettivo (29,5 ml) - 1 foglio di carta vetrata grana 600 (spessa) - 1 foglio di carta vetrata grana 1500 (media) - 1 foglio di carta vetrata grana 2000 (fine) - 10 salviette di carta - 1 paio di guanti (misura universale)

Alta qualità a un prezzo conveniente

Alta qualità a un prezzo conveniente

Nessun attrezzo elettrico necessario

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

4

Recensioni

4
3
2

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

01/08/2016

Italia

Italia

Ottimo Fa il Suo

utilizato per pulire i fari di una clio , il risultato e stato meglio di quanto mi aspettavo , a confronto con altri prdotti che ho utilizzato questo e risultato meglio , consiglio di utilizzare un trapano ( e bisogna acquistare la carta abrasiva 1500 pezzi piu grossi quella che c'è non basta ed e scomoda ) , non e cosi semplice di come la fanno , ci vuole piu tempo , almeno 1 h , ma il risultato e garantito .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

12/11/2015

Italia

Italia

FUNZIONA BENE E COSTA POCO

Ero un po' dubbioso vista la recensione precedente, ma costava poco e ho deciso di rischiare. Fari di 10 anni ingialliti e opachi. Tempo del lavoro: 1 ora e mezza (circa), non mezz'ora come indicato sul sito o come potrebbe apparire dal video promozionale. 15/20 min. per nastratura (2 fari). Pulizia iniziale del faro circa 5 min. per ogni faro. Dai 5 ai 10 min. per carteggio con ogni singola carta vetrata e per ogni faro. Pulizia finale 5 min. per faro. Applicazione del protettivo 5 min. per faro (va ripetuto 2 volte) quindi 20 min.. Consiglio di dare molta importanza al carteggio con la grana 600 e 1500. Visto che la carta vetrata si consuma e nel kit ci sono solo 3 carte vetrate (600, 1500, 2000) cercare di utilizzare sul singolo faro circa una metà della carta vetrata (piegandola) e l'altra metà sull'altro faro. Considerato che anche il prodotto migliore (in carrozzeria) non può eliminare gli effetti di oltre 300.000 km fatti (autolavaggi e brecciolino) il risultato è ottimo! I fari sono tornati completamente lucidi e trasparenti, quasi come nuovi. Eliminato tutto l'ingiallimento.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee