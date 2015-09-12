Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%.
Lift & Cut
3 testine
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
4.4
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BeppeRun66
12/09/2015
Italia
ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006
RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
andrea84
15/05/2012
Italia
Ottimo rodotto
Prodotto utile e ad un prezzo ragionevole, ottimo rapporto qualià / prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
elettronicsystem
18/05/2012
Italia
Ottimo prodotto
Facile nell'utilizzo, pratico e maneggevole nell'uso, ottimi risultati nella rasatura e gradevole regalarlo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura