Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
Per ottenere le massime prestazioni dal rasoio Philips, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni
Lift & Cut
3 testine
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
4.6
su 5
18
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
BeppeRun66
12/09/2015
Italia
ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006
RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
andrea84
15/05/2012
Italia
Ottimo rodotto
Prodotto utile e ad un prezzo ragionevole, ottimo rapporto qualià / prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 shaving heads
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 shaving heads