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Fuori produzione

testine di rasatura

HQ6/31

4.6

| (18) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura accurata

Per ottenere le massime prestazioni dal rasoio Philips, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni

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Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

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Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

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4.6

su 5

18

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

12/09/2015

Italia

Italia

ULTIMA SOSTITUZIONE FEBBRAIO 2006

RASATURA QUOTIDIANA, RASOIO MOD 6830 DEL 2000, SOSTITUITE LE TESTINE HQ6 A FEBBRAIO DEL 2006 AD OGGI (SETTEMBRE 2015) TUTTORA IN SERVIZIO ED EFFICIENZA. PRODOTTO ECCEZIONALE, D'ALTRI TEMPI.

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Questa revisione è stata effettuata per HQ6/40 testine di rasatura

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15/05/2012

Italia

Italia

Ottimo rodotto

Prodotto utile e ad un prezzo ragionevole, ottimo rapporto qualià / prezzo

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05/01/2011

United Kingdom

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