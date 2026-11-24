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HQ3/40
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Lift & Cut
3 testine
Sistema a doppia lama: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Sistema a lame: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia più a fondo.
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