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Fuori produzione

Wake-up Light

HF3520/01

3.9

| (24) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Svegliati in modo naturale

Ispirata al naturale sorgere del sole, la Wake-up Light Philips utilizza una combinazione unica di luce e suono per svegliarti in modo più naturale. Il colore della mattina cambia dalla morbida luce rossa dell'alba al caldo arancione fino alla luce gialla luminosa.

Vedi tutti i vantaggi

con la Wake-up Light che simula un'alba colorata

Svegliati in modo naturale

  • Simulazione colorata dell'alba

  • 5 suoni naturali

  • Radio FM e luce di lettura

  • Snooze attivabile con un tocco

Simulazione colorata dell'alba per un risveglio naturale

Simulazione colorata dell'alba per un risveglio naturale

Ispirata al naturale sorgere del sole, la luce aumenta progressivamente entro 30 minuti dalla morbida luce rossa dell'alba al caldo arancione fino a riempire la stanza di luminosa luce gialla. Questo cambiamento progressivo della luce stimola il tuo corpo a svegliarsi naturalmente. Nel momento in cui la luce riempie la stanza, il suono naturale da te scelto completa l'esperienza del risveglio, consentendoti di affrontare al meglio la giornata.

Scelta di 5 suoni naturali per il risveglio

Scelta di 5 suoni naturali per il risveglio

All'orario impostato, si avvierà un suono naturale per completare e garantire il tuo risveglio. Il suono selezionato aumenta gradualmente di volume fino a raggiungere il livello selezionato nell'arco di un minuto e mezzo. Sono disponibili cinque suoni naturali tra cui scegliere: uccelli nella foresta, Buddha, yoga, onde dell'oceano e campane tibetane.

La radio FM ti consente di svegliarti con il tuo programma preferito

La radio FM ti consente di svegliarti con il tuo programma preferito

Ascolta il tuo programma radio preferito mentre ti svegli.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-612375

Recensioni

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3.9

su 5

24

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

19/10/2025

Italia

Italia

Amazing. Simple. Effective

Life changer for waking up early. Does exactly what it says it does and nothing more. I use it in conjunction with a regular alarm, set a couple minutes later. Its also nice as a regular side lamp when i want softer lighting.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Data di utilizzo 2023-10-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Data di utilizzo 2023-10-19

12/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Molto bello e efficiente

Ottima sveglia stile natura e buon audio programmi radio

Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light

Data di utilizzo 2020-02-12

Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light

Data di utilizzo 2020-02-12

24/06/2018

Italia

Italia

ottimo acquisto

non so impiego e performance,ho fatto un regalo...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light

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