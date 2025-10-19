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Fuori produzione
Svegliati in modo naturale
Ispirata al naturale sorgere del sole, la Wake-up Light Philips utilizza una combinazione unica di luce e suono per svegliarti in modo più naturale. Il colore della mattina cambia dalla morbida luce rossa dell'alba al caldo arancione fino alla luce gialla luminosa.
Simulazione colorata dell'alba
5 suoni naturali
Radio FM e luce di lettura
Snooze attivabile con un tocco
Ispirata al naturale sorgere del sole, la luce aumenta progressivamente entro 30 minuti dalla morbida luce rossa dell'alba al caldo arancione fino a riempire la stanza di luminosa luce gialla. Questo cambiamento progressivo della luce stimola il tuo corpo a svegliarsi naturalmente. Nel momento in cui la luce riempie la stanza, il suono naturale da te scelto completa l'esperienza del risveglio, consentendoti di affrontare al meglio la giornata.
All'orario impostato, si avvierà un suono naturale per completare e garantire il tuo risveglio. Il suono selezionato aumenta gradualmente di volume fino a raggiungere il livello selezionato nell'arco di un minuto e mezzo. Sono disponibili cinque suoni naturali tra cui scegliere: uccelli nella foresta, Buddha, yoga, onde dell'oceano e campane tibetane.
Ascolta il tuo programma radio preferito mentre ti svegli.
Riconoscimenti
3.9
su 5
24
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
RabbitStew
19/10/2025
Italia
Amazing. Simple. Effective
Life changer for waking up early. Does exactly what it says it does and nothing more. I use it in conjunction with a regular alarm, set a couple minutes later. Its also nice as a regular side lamp when i want softer lighting.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Data di utilizzo 2023-10-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Data di utilizzo 2023-10-19
Viaggiatori1950
12/03/2021
Italia
Compratore verificato
Molto bello e efficiente
Ottima sveglia stile natura e buon audio programmi radio
Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light
Data di utilizzo 2020-02-12
Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light
Data di utilizzo 2020-02-12
rosario64
24/06/2018
Italia
ottimo acquisto
non so impiego e performance,ho fatto un regalo...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HF3520/01 Wake-up Light