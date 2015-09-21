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Fuori produzione

Sistema mini Hi-Fi

FX15/12

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

L'audio straordinario diventa wireless

Riproduci la musica in modalità wireless tramite Bluetooth® da qualsiasi dispositivo smart, grazie alla tecnologia NFC di associazione istantanea. Il doppio amplificatore offre una qualità audio migliore e la potenza totale in uscita di 180 W RMS ti farà ascoltare solo il meglio della tua musica.

Vedi tutti i vantaggi

L'audio straordinario diventa wireless

  • Bluetooth® e NFC

  • 180 W max, doppio amplificatore

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate

Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate

L'amplificatore doppio assicura prestazioni audio ottimizzate riducendo l'intermodulazione tra il woofer e il tweeter poiché ciascun trasduttore viene alimentato dal proprio amplificatore dedicato. Si ottengono così dei bassi profondi e potenti con un alto impatto senza interferire troppo con le frequenze più alte per un suono puro e dettagliato. Utilizzato in combinazione con un design preciso e con il crossover attivo, è possibile ottenere un migliore controllo della risposta di fase e di frequenza di ciascun trasduttore per un audio più bilanciato e naturale.

Per un aumento immediato della potenza

Per un aumento immediato della potenza

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

21/09/2015

Italia

Italia

Ottimo Mini HiFi

Ottimo Mini HiFi, ha un suono pieno e ben bilanciato secondo i miei gusti, l'installazione è facile ma c'è il vincolo dei cavi corti, tra l'altro hanno un ingresso proprietario. A parte quello veramente un ottimo sistema. Attenzione che il modello FX 15 non ha l'illuminazione, se la volete dovete andare sui modelli superiori.

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Questa revisione è stata effettuata per FX15 Sistema mini Hi-Fi

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17/12/2014

Italia

Italia

Ottimo design, facilità d'uso, suono di alta qualità, nitido e cristallino, bassi ben equilibrati.

Design accattivante e originale, facilità d'uso. Il suono è qualitativamente ottimo, nitido e cristallino. Lo stereo si associa facilmente a tutti i dispositivi portatili bluetooth. Peccato che il sintonizzatore digitale non sia RDS e che sia privo di antenna FM integrata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FX15 Sistema mini Hi-Fi

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02/10/2016

Italia

Italia

CAVI TROPPO CORTI !!!! MA OTTIMO AUDIO

L'audio è molto buono e 180 watt di potenza sono reali ma i cavi sono troppo corti

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