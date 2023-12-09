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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM64MP45D/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Questa scheda compatta in formato Micro SDXC supporta una capacità di memoria di 64 GB con Classe 10 UHS-I U1. Il prodotto include 2 confezioni con adattatore.
64 GB
Classe 10
UHS-I
Pacco da 2
La capacità di 64 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.
1.0
su 5
1
Recensione
boosman
09/12/2023
Nederland
Compratore verificato
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Pro
0
Contro
1000
Questa revisione è stata effettuata per FM64MP45D SDXC-kaarten
Data di utilizzo 2023-11-09
Questa revisione è stata effettuata per FM64MP45D SDXC-kaarten
Data di utilizzo 2023-11-09