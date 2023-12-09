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        Fuori produzione

        Schede SDXC

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Recensione

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        Questa scheda compatta in formato Micro SDXC supporta una capacità di memoria di 64 GB con Classe 10 UHS-I U1. Il prodotto include 2 confezioni con adattatore.

        Vedi tutti i vantaggi

        Formato Micro SDXC con adattatore

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        • 64 GB

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Pacco da 2

        Fino a 64 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni

        La capacità di 64 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.

        Specifiche tecniche

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        Recensioni

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        1.0

        su 5

        1

        Recensione

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        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Compratore verificato

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Pro

        0

        Contro

        1000

        Questa revisione è stata effettuata per FM64MP45D SDXC-kaarten

        Data di utilizzo 2023-11-09

        Questa revisione è stata effettuata per FM64MP45D SDXC-kaarten

        Data di utilizzo 2023-11-09

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