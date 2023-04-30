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Garanzia di 2 anni
FM64FD05E/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB VIVID edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
64 GB
VIVID Edition 2.0
confezione da 3 pezzi
La capacità di 64 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
Un accattivante indicatore LED mostra quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.