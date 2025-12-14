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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM51FD001B/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
512 GB
VIVID Edition 3.0
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.
Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.
1.0
su 5
1
Recensione
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Compratore verificato
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Questa revisione è stata effettuata per FM51FD001B USB-Stick
Data di utilizzo 2025-11-14
Questa revisione è stata effettuata per FM51FD001B USB-Stick
Data di utilizzo 2025-11-14