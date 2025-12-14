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Fuori produzione

Unità flash USB

FM51FD001B/00

1

| (1) Recensione

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

Vedi tutti i vantaggi

Scambia i file in un attimo!

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 512 GB

  • VIVID Edition 3.0

Chiave USB alla moda grazie al design colorato

Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

Cappuccio protettivo integrato per una maggiore facilità di utilizzo

Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.

Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Questa revisione è stata effettuata per FM51FD001B USB-Stick

Data di utilizzo 2025-11-14

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Data di utilizzo 2025-11-14

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