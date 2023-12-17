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        SSD

        FM50SM140B/00

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità interna SSD - SATA III 2,5" Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica estremamente semplice e conveniente.

        Vedi tutti i vantaggi

        Scambia i file in un attimo!

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        • 500 GB

        • Unità a stato solido

        Trasferimento dati SSD ultra veloce

        L'elevata velocità di trasferimento dei dati dell'unità a stato solido Philips riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

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