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        Fuori produzione

        Schede SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Recensioni

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        Questa scheda compatta in formato Micro SDHC supporta una capacità di memoria di 32 GB con Classe 10 UHS-I U1. Il prodotto include 2 confezioni con adattatore.

        Vedi tutti i vantaggi

        Micro SDHC da 32 GB con adattatore

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        • 32 GB

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Pacco da 2

        Fino a 32 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni

        La capacità di 32 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.

        Velocità di trasferimento ultra-rapida con le schede SDHC Classe 10

        Grazie alla velocità di trasferimento rapida e alle prestazioni della classe 10 di questa scheda SDHC, non dovrai più attendere a lungo per il trasferimento di dati!

        Specifiche tecniche

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        Recensioni

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        1.0

        su 5

        2

        Recensioni

        5
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        3
        2

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Pro

        aucun

        Contro

        produit non fiable

        Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Cartes SDHC

        Data di utilizzo 2023-07-23

        Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Cartes SDHC

        Data di utilizzo 2023-07-23

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Data di utilizzo 2025-05-17

        Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Data di utilizzo 2025-05-17

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