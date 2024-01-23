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Fuori produzione
FM32MP45D/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Questa scheda compatta in formato Micro SDHC supporta una capacità di memoria di 32 GB con Classe 10 UHS-I U1. Il prodotto include 2 confezioni con adattatore.
32 GB
Classe 10
UHS-I
Pacco da 2
La capacità di 32 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.
Grazie alla velocità di trasferimento rapida e alle prestazioni della classe 10 di questa scheda SDHC, non dovrai più attendere a lungo per il trasferimento di dati!
1.0
su 5
2
Recensioni
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Pro
aucun
Contro
produit non fiable
Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Cartes SDHC
Data di utilizzo 2023-07-23
Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Cartes SDHC
Data di utilizzo 2023-07-23
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Tarjetas SDHC
Data di utilizzo 2025-05-17
Questa revisione è stata effettuata per FM32MP45D Tarjetas SDHC
Data di utilizzo 2025-05-17