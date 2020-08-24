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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM32FD175E/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
32 GB
Motion Edition 3.2
confezione da 3 pezzi
Scegli il tuo colore alla moda: rosa pastello, viola, verde assenzio o blu elettrico per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
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