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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM32FD175D/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
32 GB
Motion Edition 3.2
Pacco da 2
Un accattivante indicatore LED mostra quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
Scegli il tuo colore alla moda: rosa pastello, viola, verde assenzio o blu elettrico per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
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