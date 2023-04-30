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        Unità flash USB

        FM16FD05E/00

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB VIVID edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

        Vedi tutti i vantaggi

        Scambia i file in un attimo!

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        • 16 GB

        • VIVID Edition 2.0

        • confezione da 3 pezzi

        Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

        L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

        L'indicatore di attività si illumina durante la copia dei file

        Un accattivante indicatore LED mostra quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.

        Chiave USB alla moda grazie al design colorato

        Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

        Specifiche tecniche

        Manuali e documentazione

        Brochure commerciale localizzata

        • PDF file, 145.9 kB
        • 24 August 2026

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