ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Unità flash USB

FM16FD05D/00

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità USB flash Snow edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

Vedi tutti i vantaggi

Scambia i file in un attimo!

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 16 GB

  • VIVID Edition 2.0

  • Pacco da 2

Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Chiave USB alla moda grazie al design colorato

Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

L'indicatore di attività si illumina durante la copia dei file

Un accattivante indicatore LED mostra quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 363 kB
  • 24 August 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee