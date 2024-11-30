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Garanzia di 2 anni
FM12FD85B/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB Pico edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
128 GB
Pico Edition 2.0
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
Il design elegante, compatto e leggero ti consente di portare i tuoi dati ovunque. Avrai sempre i tuoi file multimediali e documenti con te quando ne hai bisogno.
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
2.0
su 5
1
Recensione
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Compratore verificato
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Pro
-
Contro
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Questa revisione è stata effettuata per FM12FD85B USB-flashdrive
Data di utilizzo 2024-10-30
Questa revisione è stata effettuata per FM12FD85B USB-flashdrive
Data di utilizzo 2024-10-30