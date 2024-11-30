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Tutte le serie

        Unità flash USB

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Recensione

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB Pico edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

        Vedi tutti i vantaggi

        Scambia i file in un attimo!

        Piccolo e leggero da usare ovunque sei

        • 128 GB

        • Pico Edition 2.0

        Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

        L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

        Design elegante e leggero

        Il design elegante, compatto e leggero ti consente di portare i tuoi dati ovunque. Avrai sempre i tuoi file multimediali e documenti con te quando ne hai bisogno.

        Chiave USB alla moda grazie al design colorato

        Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

        Specifiche tecniche

        Ottieni assistenza per questo prodotto

        Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

        Recensioni

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        2.0

        su 5

        1

        Recensione

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        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Compratore verificato

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Pro

        -

        Contro

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Questa revisione è stata effettuata per FM12FD85B USB-flashdrive

        Data di utilizzo 2024-10-30

        Questa revisione è stata effettuata per FM12FD85B USB-flashdrive

        Data di utilizzo 2024-10-30

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