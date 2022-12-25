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SSD

FM02SS030P/00

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

Vedi tutti i vantaggi

Scambia i file in un attimo!

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 2 TB

  • Unità a stato solido

Trasferimento dati SSD ultra veloce

L'elevata velocità di trasferimento dei dati dell'unità a stato solido Philips riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Specifiche tecniche

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