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Garanzia di 2 anni
FM02SM140B/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità interna SSD - SATA III 2,5" Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica estremamente semplice e conveniente.
2 TB
Unità a stato solido
L'elevata velocità di trasferimento dei dati dell'unità a stato solido Philips riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
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