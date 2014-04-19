Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DTM3155/12
Audio per la tua casa
Compatibile con il connettore Lightning di iPhone 5, persino con la riproduzione musicale wireless tramite Bluetooth, il sistema musicale micro di Philips libera la tua musica con dettagli e bassi potenti grazie alla tecnologia wOOx.
Bluetooth® aptX
con connettore Lightning
USB, CD, FM
50 W max, diffusore di bassi
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
3.7
su 5
3
Recensioni
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM3155 Mini Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM3155 Microsistema de música
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Questa revisione è stata effettuata per DTM3155 Microchaîne
Questa revisione è stata effettuata per DTM3155 Microchaîne