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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

DS8400/10

Riempi la tua casa con un audio incredibile e senza fili

Il sistema docking con altoparlanti DS8400 riproduce un audio perfetto dall'iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning. Sfrutta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Grazie allo streaming Bluetooth e alla batteria ricaricabile, non avrai più il problema dei fili e potrai goderti la tua musica preferita ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

Riempi la tua casa con un audio incredibile e senza fili

  • Bluetooth®

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, batteria ricaricabile

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore

SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

Specifiche tecniche

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