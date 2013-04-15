Riempi la tua casa con un audio incredibile e senza fili

Il sistema docking con altoparlanti DS8400 riproduce un audio perfetto dall'iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning. Sfrutta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Grazie allo streaming Bluetooth e alla batteria ricaricabile, non avrai più il problema dei fili e potrai goderti la tua musica preferita ovunque.