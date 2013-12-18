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Fuori produzione
Fatto per viaggiare
Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS7580 è la soluzione ideale per viaggiare grazie alle sue dimensioni compatte e all'audio potente. Dispone anche di una batteria ricaricabile e di un astuccio per il trasporto.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
10 W, batteria ricaricabile
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS7580 altavoz base
Sì, consiglio questo prodotto
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lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Questa revisione è stata effettuata per DS7580 Station d'accueil
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