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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS7580/10

4.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Fatto per viaggiare

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS7580 è la soluzione ideale per viaggiare grazie alle sue dimensioni compatte e all'audio potente. Dispone anche di una batteria ricaricabile e di un astuccio per il trasporto.

Vedi tutti i vantaggi

Fatto per viaggiare

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • 10 W, batteria ricaricabile

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni

Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7580 altavoz base

Sì, consiglio questo prodotto

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20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Questa revisione è stata effettuata per DS7580 Station d'accueil

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