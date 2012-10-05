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Fuori produzione
Progettato per viaggiare con te
Compatto ed estremamente portatile, questo lettore Philips DS7550/12 non scherza quando si tratta di prestazioni audio. Progettato per viaggiare, dispone di una batteria ricaricabile a lunga durata, finiture resistenti in alluminio e una custodia da trasporto.
per iPod/iPhone
Batteria ricaricabile
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.
4.3
su 5
34
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Felto
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker
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desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
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12/01/2012
United Kingdom
Sì, consiglio questo prodotto
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