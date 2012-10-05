ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Stile di vita del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Stile di vita del prodotto

Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS7550/12

4.3

| (34) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto

Progettato per viaggiare con te

Compatto ed estremamente portatile, questo lettore Philips DS7550/12 non scherza quando si tratta di prestazioni audio. Progettato per viaggiare, dispone di una batteria ricaricabile a lunga durata, finiture resistenti in alluminio e una custodia da trasporto.

Vedi tutti i vantaggi

con questo sistema docking con altoparlanti

Progettato per viaggiare con te

  • per iPod/iPhone

  • Batteria ricaricabile

Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni

Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia

Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.3

su 5

34

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS7550 docking speaker

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee