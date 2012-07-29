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Fuori produzione
DS7530/12
Fatto per viaggiare
Compatti ed altamente portatili, questi altoparlanti DS7530/12 non sono certo da sottovalutare in termini di prestazioni. Progettati per viaggiare, diffondono l'audio dal tuo iPod/iPhone con molta potenza e offrono la massima comodità grazie allo streaming wireless.
per iPod/iPhone
alimentato da CA/batteria
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.
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